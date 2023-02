Toon Aerts traint verder met ... UCI-sponsor

Toon Aerts blijft zijn conditie onderhouden. Dat doet hij met een nieuwe sponsor die betrokken is bij de wereldbeker veldrijden.

Het is ongeveer een jaar geleden dat er bekend werd gemaakt dat Toon Aerts een positief had getest op letrozole metabolite. Sindsdien reed hij geen enkele cross meer en onderhield hij zijn conditie op training. De UCI stelde een schorsing van 2 jaar voor, maar Aerts ging bij het Anti-Doping Tribunaal ADT in beroep.

Sinds kort krijgt Aerts daarvoor logistieke en financiële steun van Toyo Tires. Dat is een Japanse bandenfabrikant en de titelsponsor van de wereldbeker veldrijden die door de UCI wordt georganiseerd.

De steun van Toyo Tires aan Aerts is geen kritiek op een instantie. Dat vertelde Steven Laurijssen, managing director bij Toyo Tires, aan Het Nieuwsblad. Het bedrijf vindt dat er regels moeten zijn en moeten gevolgd worden, maar dat er ook een geest van de wet is. Zo vindt het bedrijf de voorgestelde straf van 2 jaar schorsing buiten proportie, omdat er over niet-intentioneel gebruik wordt gesproken.