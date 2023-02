Fleur Moors over haar keuzes op vlak van studies en koersen: "Veld vooral combineren met weg, ben explosief type"

De 17-jarige Fleur Moors is één van de grootste Belgische veldrittalenten en heeft ook op de weg wel wat in haar mars. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.

Fleur Moors is vooral gekend van haar veldritten in het shirt van Pauwels Sauzen-Bingoal. Ze was ook al goed voor een top 10 op het BK op de weg bij de junioren en daarnaast is het jonge talent ook in het mountainbiken actief.

"Ik vind het leuk om alle drie deze disciplines te combineren", zegt Moors. "Mountainbike is momenteel een beetje aan de kant gezet. Ik doe het heel graag, maar ik neem het er tussendoor zowat bij. Ik hoop vooral het veld en de weg te combineren in de toekomst."

HET VLAAMSE WERK

Op welk type wedstrijden mag ze dan mikken op de weg? "Ik denk dat ik eerder een explosief type ben. De korte klimmetjes, het Vlaamse werk zowat." Overigens wil de Limburgse nog wel iets achter de hand houden, moest het in de koers toch niet uitdraaien zoals verhoopt.

"Ik ga wel een studie verder doen", verkondigt de jongedame uit Bocholt. Welke studierichting moet dat dan juist worden? "Dat weet ik nog niet. Iets dat met sport te maken heeft, denk ik wel."