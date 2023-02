Eli Iserbyt derde in Lille na fout in het zand: "Derde was vandaag het hoogst haalbare"

Na zijn zege in Middelkerke zaterdag, moest Iserbyt in Lille tevreden zijn met plek drie.

Eli Iserbyt was na een snelle start van Van der Haar en Sweeck tot bij de twee leiders gekomen. Maar Iserbyt maakte een fout en moest daarna heel de tijd achtervolgen. Iserbyt kwam als derde binnen op zo'n 23 seconden van Sweeck en Van der Haar.

"Ik maakte een domme fout in het zand en moest daarna alles op alles zetten om de kloof kleiner te maken. Derde was vandaag het hoogst haalbare. Als Van der Haar vandaag iets slimmer had gereden, had hij mij laten terugkomen. Want nu wint hij weinig in het klassement en pakt hij de zege ook niet", zegt Iserbyt achteraf.

"Ik wist dat het vandaag overleven was. Brussel is een parcours dat me beter ligt, de prestatie van vandaag is bemoedigend", zegt Iserbyt nog, die met een voorsprong van 1:59 op Van der Haar naar de laatste manche in Brussel trekt.