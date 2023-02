Toon Aerts gaat in beroep tegen schorsing van twee jaar: "Binnenkort moeten we naar Zwitserland"

Toon Aerts heeft nieuws over zijn dopingzaak.

Bijna exact een jaar geleden kreeg het nieuws dat hij betrapt werd op letrozole metabolite. Hij bleef zelf aan de kant om te anticiperen om een mogelijke schorsing, die periode zou dan al meetellen voor zijn schorsing.

Maar Aerts kreeg eind december te horen dat hij toch twee jaar geschorst werd door de UCI. "Dat vonden we overdreven. Daarom zijn we nu ook in beroep gegaan bij de UCI", zegt Aerts bij Sporza.

"Binnenkort moeten we naar Zwitserland. Dan zullen we weten of de uitspraak milder zal zijn. Daar hoop ik echt op", zegt Aerts nog. Aerts houdt zich tegenwoordig bezig met lesgeven, zo'n 16 uur per week. Daarnaast traint hij nog altijd wat, maar niet meer zo intensief als voor eind december.