Annemarie Worst triomfeert in Sint-Niklaas: "Ik was nochtans niet super"

Annemarie Worst won de cross in Sint-NIklaas. Ze schudde een solo van 2 ronden uit haar mouwen.

De cross in Sint-Niklaas werd snel herleid tot een driestrijd tussen Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand. Alvarado leek de betere, maar Worst had op 2 ronden van het einde een kloofje.

"Ik kwam goed door het zand en zag op een bepaald moment dat ik een gaatje had. Er waren toen nog 2 ronden te rijden en wou het dan maar proberen", verklaarde Worst na de wedstrijd in het flashinterview.

Worst haalde het ook en won met 20 seconden voorsprong op Alvarado: "Ik voelde me nochtans niet super en had een heel zware dag, maar ik ben toch blij dat het me gelukt is."