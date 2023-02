Annemarie Worst soleert naar de winst in de Sluitingsprijs Oostmalle

Annemarie Worst heeft de Sluitingsprijs in Oostmalle gewonnen. Ze reed halfweg weg en soleerde naar de zege. Ellen Van Loy nam met een 13e plaats afscheid.

Als laatste cross van het seizoen was er nog de Sluitingsprijs Oostmalle. Annemarie Worst had er veel zin in en legde al vroeg een hoog tempo op. Enkel Manon Bakker kon Worst volgen.

Daarachter probeerden Denise Betsema en Laura Verdonschot de aansluiting te maken, maar enkel Betsema slaagde daarin. Al was dat niet voor lang, want Worst versnelde halfweg weer en deze keer kon ze wel wegrijden. Zo soleerde ze naar de zege in Oostmalle, voor Bakker en Betsema. Verdonschot werd 4e.

In de achtergrond reed Ellen Van Loy naar een 13e plaats. Bij haar aankomst kreeg ze een staande ovatie van het publiek en haar collega-rensters. Ze hangt haar fiets aan de haak en Oostmalle was haar laatste cross.