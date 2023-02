Alpecin-Deceuninck verwelkomt Belgische beloftenkampioen veldrijden en geeft hem meerjarig profcontract

Alpecin-Deceuninck heeft een nieuw talent beet in het veldrijden. De Belgische beloftenkampioen zal bij de Belgische ploeg de stap naar de profs zetten.

De 21-jarige Witse Meeussen rijdt tot dusver voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Een overstap naar Alpecin-Deceuninck hangt al even in de lucht en is nu door de ploeg in kwestie ook bevestigd in de vorm van een persbericht. Binnen enkele dagen, op 1 maart, is de overstap een feit.

CONTRACT TOT 2025

In eerste instantie zal Meeussen ondergebracht worden in het opleidingsteam van Alpecin-Deceuninck. Het is wel zo dat de jongeman uit Vlimmeren zich vanaf maart 2023 profrenner mag noemen. Meeussen heeft een contract getekend tot 2025.

Op het BK veldrijden in Lokeren veroverde het jonge talent de nationale titel bij de beloften na een onemanshow. Nadien vertelde hij al dat hij wel een goed oog had in het zetten van de stap naar het profbestaan.