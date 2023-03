Timo Kielich amuseerde zich in de GP de Denain: "Maar er zat niet veel meer op"

Timo Kielich is in de GP de Denain 3e geëindigd. Hij was op het einde mee met een vluchtersgroepje.

Een dag eerder reed Timo Kielich ook al Nokere Koerse. "Het waren 2 mooie dagen", vertelde hij aan CyclingPro.net. "Maar in Denain was het een stuk zwaarder door al die kasseistroken op het einde." De ploeg presteerde goed in de GP de Denain. "We zaten de hele tijd goed vooraan, zonder dat we moesten achtervolgen", aldus Kielich. Op het einde raakte Kielich met een groepje weg. Zij mochten uiteindelijk voor de zege sprinten. Mikkel Bjerg reed tot 500 meter van het einde op kop en dan trok Edvald Boasson Hagen de sprint op gang. Juan Sebastian Molano won uiteindelijk. "Al snel voelde ik dat ik geen versnelling meer in de benen had om te kunnen winnen. Er zat niet veel meer op, maar toch ben ik met die 3e plaats tevreden", besloot Kielich.