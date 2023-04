Tadej Pogačar maakt héél duidelijk of hij de Waalse Pijl rijdt of niet

Tadej Pogačar zal dan toch aan de start staan van de Waalse Pijl. De Sloveen bevestigde dat op sociale media.

Tadej Pogačar paste zijn programma dit jaar al meerdere malen aan. Zo schrapte hij de UAE Tour en de Strade Bianche om enkele koersen in Spanje te gaan rijden. Ook de Waalse Pijl stond even ter discussie.

Want volgende week zondag staat er in Luik-Bastenaken-Luik een mooi duel met Remco Evenepoel te wachten. Daardoor was er even vertwijfeling of Pogačar wel zou starten in de Waalse Pijl.

Maar op sociale media maakte Pogačar zaterdag duidelijk dat hij wel degelijk start in de Waalse Pijl. Pogačar reageerde op een bericht dat de Sloveen niet zou starten. Daarop reageerde hij "ARE YOU SURE" of "BEN JE HET ZEKER."

Tegenover Wielerflits bevestigde Pogačar nog eens dat hij naast de Amstel ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zal rijden. "Dit jaar hebben we besloten ze alle drie te rijden. Het zijn prachtige koersen."