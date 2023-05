José De Cauwer snapt één iets helemaal niet en duidt specifiek probleem aan: "Een ouderwetse tactiek, maar..."

José De Cauwer kijkt soms met grote ogen naar de koers. Ook nu is er één iets dat hij niet snapt. De koerstactiek van INEOS Grenadiers doet bij hem de wenkbrauwen fronsen.

"Een hele goede De Plus heeft heel veel werk gedaan", zegt De Cauwer in het Sporza-Giro Magazine over rit 13. "Ik snap niet waarom die mannen van INEOS doen alsof ze ruim aan de leiding staan." Karl Vannieuwkerke wijst hem erop dat ze wel degelijk op kop staan.

Ik zou echt omkijken naar die gele mannen

"Ja, met twee seconden", kent De Cauwer zijn cijfers. "Je kan net zo goed naar Roglic en zijn manschappen toe zeggen: jongens, jullie staan net zo goed aan de leiding als wij. Ik zou echt omkijken naar die gele mannen. Je bent toch De Plus aan het opgebruiken."

De ex-bondscoach zou het dus anders aanpakken. "Oké, ik weet het, het is een ouderwetse tactiek die INEOS niet toepast, maar stel dat De Plus meegaat in een ontsnapping. Van in het begin. Dan krijg je een nerveuze koers, want dan gaan die mannen van Jumbo-Visma reageren."

Blijkbaar gaan ze bij INEOS voor controle

Het is een stijl die niet bij INEOS past. "Blijkbaar durven ze het op één of andere manier niet aan en gaan ze voor controle en zullen ze wel zien in die derde week. Het probleem is: niemand weet wat die derde week gaat brengen. Roglic niet, Thomas niet. Hebben die dan zo'n goed zicht op mekaar? Ik vraag het mij af."