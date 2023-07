Lotte Kopecky levert monsterprestatie in koninginnenetappe en legt ook uit waarom ze dat deed

Lotte Kopecky verbaasde in de koninginnenrit in de Tour met een derde plaats. Ze heeft nu nog altijd uitzicht op een podiumplaats.

Lotte Kopecky heeft in de koninginnenrit monden doen openvallen door de favorieten voor de eindzege heel lang te volgen en uiteindelijk ook 6de te eindigen op de Tourmalet. Een indrukwekkende prestatie.

"Ik heb mezelf toch wel verbaasd. Het plan was om zo lang mogelijk aan te haken en zo hopelijk de rest nerveus te krijgen en Demi in een zetel te zetten. Maar ik had nooit verwacht dat ik er zo lang bij zou blijven", zei Kopecky bij Sporza.

Tijdrit van haar leven

Volgens Kopecky was vooral de laatste 4 kilometer er te veel aan. Ze staat nu vierde in het klassement, op 7 seconden van Annemiek van Vleuten. Ze wil nu in de tijdrit alles geven voor dat podium.

"Het podium zou enorm mooi zijn en ik probeer de tijdrit van mijn leven te rijden. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Ik zal er mijn slaap niet voor laten, maar uiteraard geef ik het beste van mezelf", zei Kopecky nog.