Straf! Na nog geen jaar maakt veldrijder al zijn comeback

Tom Meeusen duikt opnieuw het veld in. Hij gaat bij Athletes for Hope, het team van Marc Herremans, aan de slag. Nog geen jaar geleden was Meeusen gestopt met veldrijden.

Half december vorig jaar stopte Tom Meeusen met crossen. Net voor de kerstperiode trok hij er de stekker uit en hij ging meteen in een fietsenwinkel aan de slag. Ruim een half jaar later werkt Meeusen daar niet meer. Hij is immers terug crosser. "Ik heb een contract van een jaar getekend bij Athletes for Hope, het team van Marc Herremans", legde hij bij Sporza uit. Op 1 augustus ging hij officieel aan de slag. Meeusen had meer moeite om het hoofdstuk veldrijden achter zich te laten dan verwacht. "Regelmatig kwamen er mensen over de vloer die graveltochten of gran fondo's deden. Beetje bij beetje begon het te kriebelen", deed hij verder zijn verhaal. Zo gaat Meeusen dus bij het team van Herremans aan de slag. Daar wordt hij ploegmaat van Jens Adams. Ze crossen ook voor het goede doel. De sponsors ondersteunen mee een revalidatieweide in Wuustwezel.