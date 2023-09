Lepe truc: Jumbo Visma wil sponsor van Evenepoel en zo rijkste wielerploeg worden

Jumbo Visma wil de grootste wielerploeg in het peloton zijn. Maar nu doet het ook een gooi om de rijkste formatie te worden.

In 2022 zou het budget van Jumbo Visma 25 miljoen euro zijn geweest, bij INEOS Grenadiers was dat op dat moment maar liefst 46 miljoen euro of bijna het dubbele.

CEO Richard Plugge zag zijn ploeg dit seizoen met de winst in drie grote rondes evolueren naar sportief de beste van het hele peloton. Maar de Nederlander wil ook de club zijn met het grootste beschikbare budget.

Voor 2024 zou Visma 20 miljoen euro inbrengen. Vandaag raakte bekend dat Amazon als nieuwe sponsor aan boord komt. Zij zouden 15 miljoen euro binnenbrengen.

Plugge is ook in onderhandelingen met het Amerikaanse fietsenmerk Specialized. Daar is Remco Evenepoel een van de grote uithangborden.

Als zij aan boord komen, zou er nog eens 15 miljoen euro sponsorgeld binnenlopen, maar dat zal enkel gebeuren als Evenepoel aan boord blijft. Als Plugge Specialized en Evenepoel binnenhaalt, dan komt hij aan een budget van 50 miljoen euro en overklast hij INEOS Grenadiers.