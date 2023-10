De 'keizer van Overijse' voorspelt of Thibau Nys of toch een andere naam de glorie gaat beleven in de Druivencross

Opnieuw raak voor Thibau Nys of wint een andere naam de Druivencross? De 'keizer van Overijse', zoals we hem voor de gelegenheid noemen, is het best geplaatst om dat in te schatten.

Dat is alleszins wel een titel die Roland Liboton eer aan zou doen. Met liefst zestien overwinningen was Overijse in zijn jaren als actief veldrijder zijn speelterrein. In De Zondag laat Liboton uitschijnen dat Nys het niet cadeau zal krijgen, alleen al door de moeilijkheidsgraad. Pittig wordt het sowieso "In mijn tijd was Overijse al een zware cross, maar nu is het dat nog meer. Of het een heel lastige editie wordt, hangt af van de regen die er nog valt en hoe vaak er sinds donderdag op is getraind. Maar pittig, dat wordt het sowieso", verzekert Liboton. Kan een Gerben Kuypers, de winnaar van Ardooie, dan nog een keer verrassen? "Ik zeg niet dat hij geen dichte ereplaats kan behalen, maar Overijse is toch nog een ander paar mouwen. Ik hoop dat Kuypers me verrast, maar zelf zie ik Iserbyt winnen."