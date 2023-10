Ondertussen in de States: geen Thibau Nys meer, maar opnieuw slaan bekende namen uit de veldritwereld hard toe

In navolging van Thibau Nys zijn het ondertussen andere namen uit de veldritwereld die in de States succes boeken. Daar is dit weekend al gecrosst in Mason, Ohio.

Uiteraard staat het nog in ons geheugen gegrift hoe Thibau Nys vorige week in het Amerikaanse Waterloo de Wereldbekermanche won. Slechts één Wereldbekerwedstrijd in de VS dit seizoen. Nys & co zijn dus weer huiswaarts gekeerd, maar dat betekent niet dat Amerika het veldrijden nu links laat liggen.

WHITE EN HONSINGER WINNEN SPANNENDE CROSSEN

De eerste dag van de Kings CX, toch ook nog altijd een C1-wedstrijd, was meer dan de moeite waard. Met Curtis White won deze keer een iets minder grote maar nog altijd gekende naam uit het veldrijden. De Amerikaan hield aan de finish vijf seconden over op de Canadees Ian Ackert en zijn landgenoot Marcis Shelton.

Bij de dames ook wel een winnares die een belletje doet rinkelen. De winst was voor Clara Honsinger, die ook in België al aardige prestaties heeft geleverd in het verleden. Ze had wel de handen vol met de getalenteerde Isabella Holmgren. Honsinger klopte de Canadese in een sprint met twee. Gunsalus werd op ruime afstand derde.