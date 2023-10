Thibau Nys krijgt alweer niets dan lof, nu van absolute veldritlegende die niet helemaal verbaasd is over zijn opmars

Thibau Nys is de man waar het deze dagen over gaat. Alle lof komt zijn kant op. Een legende uit het veldrijden doet daar graag aan mee.

In De Zondag komt Roland Liboton aan het woord over Thibau Nys. "Ergens waren zijn prestaties in Beringen en Waterloo een verrassing, maar zo heel groot was de verbazing toch ook niet", komt de opmars van Nys junior voor Liboton niet uit de lucht gevallen.

Al zijn de verwachtingen toch wel overtroffen. "Ik had iets van hem verwacht, maar niet dat hij in Waterloo zo sterk voor de dag zou komen. Dat was een fantastische prestatie. Deze zomer legde hij een goede basis en nu plukt hij daar de vruchten van."

De viervoudig wereldkampioen ziet Nys, samen met ook een goede Ronhaar, Trek Baloise Lions mooie tijden bezorgen. Al is voorzichtigheid altijd geboden. "Momenteel heeft de ploeg van Sven (Nys, red.) de bovenhand, maar het kan er over enkele weken alweer helemaal anders uitzien. Het seizoen is nog maar pas begonnen."