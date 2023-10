Veldriticoon Roland Liboton heeft kritiek op één veldrijder die hem echt wel tegenvalt

Als levend icoon heeft Roland Liboton al met plezier naar de eerste crossen gekeken. Eén veldrijder valt wat hem betreft wel uit de toon.

Voorlopig is het vooral Thibau Nys die grote sier maakt, al ziet Roland Liboton ook dat diens concurrenten er alles aan doen om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. "Alleen Michael Vanthourenhout valt me tegen", doet Liboton een scherpe vaststelling in De Zondag.

VRAGEN OVER DOELEN VANTHOURENHOUT

In Waterloo liet de Europese kampioen vooraf weten ziek te zijn. In elk geval hebben we de beste Vanthourenhout nog niet gezien. Of misschien is het gewoon de bedoeling om later in het seizoen zijn beste niveau te bereiken? "Ik weet niet wat zijn doelen zijn. Mikt hij op de kampioenschappen?"

Een piste die voor Liboton kan gelden als mogelijke verklaring voor de huidige vorm bij de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Misschien is hij daarom nu iets minder op dreef. Ik weet het niet."