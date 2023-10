Grote bezorgdheid over veldrijden bij Nederlandse bondscoach: "Of het voor de sport goed is, is een andere discussie"



Foto: © photonews

Is het veldrijden er eigenlijk wel goed aan toe? Er steekt toch een grote bezorgdheid de kop op, in de eerste plaats met betrekking tot het damesveldrijden. De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt kaart het aan bij het bekendmaken van zijn selecties voor de Wereldbekermanche in Maasmechelen van komende zondag. De Knegt moet Van Anrooij, Pieters en Brand missen, maar dan nog kan eigenlijk op voorhand ingevuld worden dat het een volledig Nederlands podium zal worden. "Of het voor de sport internationaal goed is, dat we zo domineren, is een andere discussie, maar ik zie ons de komende jaren zeker volop voor de prijzen meedoen", voorspelt De Knegt. Al zou hij dus zeker wat meer tegenstand uit andere landen verwelkomen. NA VAN EMPEL NOG NEDERLANDSE TOPPERS OP KOMST Want naast de huidige toppers Van Empel, Pieterse en Van Anrooij doen ook talenten uit de volgende lichting als Molengraaf en Bentveld het beste verhopen. Bij de mannen zullen Van der Haar en Ronhaar zondag de grote Nederlandse troeven zijn om het tegen de Belgen op te nemen.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur