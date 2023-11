📷 🎥 Een zoen op het hoofd en het vingertje: hoe de cross een haast synchroon familiegebeuren is ten huize Nys

Je kan er van dromen, maar bij de familie Nys is het gewoon de realiteit. Een echte winnaar is Thibau ondertussen geworden, in de voetsporen tredend van vader Sven. Voor beiden was de winst op de Koppenberg van Thibau een bijzonder moment.

Het verhaal is inmiddels wel bekend: Sven Nys is met negen zeges de koning van de Koppenberg, maar die tiende zege was hem tijdens zijn actieve carrière niet gegund. Thibau Nys zorgde er dan maar voor dat die tiende kassei wél thuis belandde. Het vingertje van Thibau Nys bij het vieren van zijn zege zegt voldoende. Oogcontact. 🤩 https://t.co/EWDgJlbUN0 — Sven Nys (@sven_nys) November 1, 2023 De winnaar gaf achteraf wel toe dat het een topic was ten huize Nys. En zijn vader, hoe beleefde die het dan? Uiteraard kon die zijn glimlach niet onderdrukken toen die het allemaal zag gebeuren. Bij Sven Nys ging het vingertje de lucht in, is te zien op beelden van Bike Blz. De eerste voor Thibau, maak er dat maar van. © photonews Op X getuigt Sven Nys hoe oogcontact met zijn zoon aan de finish voor een speciaal moment zorgde. Een zoen op het hoofd volgde ook nog om het familiemoment helemaal af te maken.