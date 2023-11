Belgisch lichtpunt dat kan tellen: ooit de veldritwereld compleet op zijn kop gezet, nu tranen na nieuwe heropleving

Het zijn de verhalen waar de veldritwereld van smult. Ooit werd die compleet op zijn kop gezet door de plotse opmars van Kim Van de Steene. De inmiddels 37-jarige veldrijdster is weer helemaal terug.

Even flashback naar vijf jaar geleden. In 2018 verandert de wereld van Kim Van de Steene. De buitenwereld had nog amper van haar gehoord, maar ze beleeft enkele topdagen op de fiets en wint in twaalf dagen tijd zowel de Superprestige in Boom als de Koppenbergcross. De veldritwereld is helemaal in de ban van haar.

© photonews

In de jaren nadien blijkt het moeilijker dan verwacht om de combinatie met haar boerderij en het gezinsleven te maken, maar in de ploeg ter ere van wijlen Jolien Verschueren komt Van de Steene opnieuw bovendrijven. Deze keer is het geen overwinning op de Koppenberg geworden, wél een hele knappe vierde plaats.

Het doet denken aan de glorietijden van weleer, al was het toch vooral voor Jolien dat Van de Steene zo sterk rondreed op de Koppenberg. De moeder van drie kinderen vertelt aan Het Nieuwsblad dat ze aan het wenen was op de fiets toen ze even op de derde plaats reed. Hevige emoties, mooi dat de cross dat teweeg kan brengen.