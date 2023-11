Nu al een rollercoaster van formaat, Thibau Nys doet debat opnieuw volledig kantelen: "Hij heeft nog andere troef"

Tja, wat moeten we er nu van denken? Een rollercoaster van formaat is het al geweest voor Thibau Nys in aanloop naar het EK en dan moet de eerste trap op dat kampioenschap nog gegeven worden. Is hij nu favoriet of niet?

Na zijn indrukwekkend seizoensbegin werd al snel in zijn richting gekeken voor de status van EK-favoriet. Na de zevende plaats in Maasmechelen heette het dan weer dat er verschillende kanshebbers zijn. Een bezoek aan de Koppenberg later zijn we weer een spraakmakende zege in een klassieker verder. Wat nu met dat hele debat rond het al dan niet favoriet zijn? Paul Herygers heeft er zich aan het einde van de VRT-uitzending over de Koppenbergcross over uitgelaten. "Dat is weer weer helemaal omgegooid. Na vorige week werd gezegd dat het iedereen kan worden. Stilaan is Thibau Nys opnieuw de grote favoriet." © photonews Het hoeft ook niet te gebeuren met een fameuze solo zoals op de Koppenberg. "Hij heeft nog een andere troef: hij is heel snel. Het zou daar een droog parcours worden. Het zou zomaar kunnen dat de Belgen daar één kaart trekken."