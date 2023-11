Niels Albert rakelt uitscheldpartij van 'fans' en afspraak met Nys op: "Toen had ik iets van: 'Hey, dat kun je niet menen!'"

Even terug naar de tijden dat Niels Albert en Sven Nys nog tegen elkaar aan het crossen waren. De fans langs de kant van een veldritparcours durfden ook in die tijd serieus kant kiezen.

Niels Albert doet in de podcast LAMBERT & ALBERT het verhaal van de Jaarmarktcross in Niel van 2009. "Ik heb daar heel het publiek eens op mijn nek gehad. We rijden met twee naar boven en ik geraak er net niet. Sven rijdt links van mij aan de binnenkant. Ik moet half mijn voet zetten."

Met de nodige gevolgen. "Doordat ik er half af val, hinder ik Sven en die rijdt tegen een paaltje dat boven staat. Ik was weg en Sven stond wat te 'kloten'. Heel die dam door was het boegeroep, niet normaal. Ik werd daar uitgescholden. De ronde nadien deed ik teken: "Roep maar hé". Ik had al geen goesting meer om verder te rijden."

NYS EN ALBERT SPREKEN AF OVER WINST

De wedstrijd kreeg nadien nog een wending. "Sven komt terug bij mij en zegt: "Willen we er voor sprinten? Ik zou wel graag winnen". Sven wint de koers." Afgesproken dus. "Nu is dat allemaal voorbij, maar Sven bedankt de supporters voor hun steun. Die hadden mij een uur aan een stuk uitgescholden."

Daar was Albert niet meteen mee opgetogen. "Toen had ik iets van: 'Hey Sven, dit kun je niet menen, gast!' Niel was geen cross die over het eindklassement ging beslissen. Die verhalen, dat blijft mij bij. Nu kijk ik daar graag naar terug. Ik vind dat een geweldig verhaal."