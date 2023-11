Paul Herygers komt met duidelijk statement na afgang van Thibay Nys op EK veldrijden

Het werd afgelopen weekend niet het EK veldrijden van Thibau Nys. Onze landgenoot moest op twee ronden van het einde opgeven.

Thibau Nys werd de voorbije weken de hemel in geprezen, maar op het EK veldrijden in het Franse Pontchâteau kwam hij er helemaal niet aan te pas.

Volgens analist Paul Herygers is pleiten voor gematigdheid nu wel aan de orde. “Vergeet het dat hij vanaf nu onklopbaar is”, zegt hij aan Sporza. “Ik denk wel dat Nys binnen nu en 14 dagen wel weer ergens zal scoren, maar keer op keer winnen tegen Vanthourenhout, Sweeck, Iserbyt, dat kan nog niet.”

Het is moeilijk om te zeggen wat de redenen van zijn falen kan zijn, al wordt er vooral gekeken naar vermoeidheid na de Koppenbergcross of zelfs de moeilijke weersomstandigheden.

“Op het parcours kunnen we het zeker niet steken, denk ik. Als er één iemand dat glijden en die miserie onder de knie heeft, dan is het Nys wel. Dat hij niet hersteld is van de Koppenberg, dat zou kunnen”, gaat Herygers verder.

“Aan de andere kant: hij is nog jong en zal beter recupereren dan eender wie. Ik denk dat hij nog eventjes zo zal verder werken met af en toe een geweldige piek waar heel de wereld naar opkijkt”, besluit de analist.