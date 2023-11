Een Van der Poel of Van Aert uitgesloten op het WK veldrijden?! "Slaat absoluut op niets, heel absurde uitspraak"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert maakten er op het vorige WK veldrijden een beklijvend duel van. Maar als het van David Lappartient afhangt, mogen ze daar in de toekomst misschien niet meer op het appel verschijnen.

De UCI-voorzitter is van mening dat crossers die Wereldbekermanches overslaan misschien het recht moeten verliezen om deel te nemen aan het WK. Als die logica doorgetrokken wordt zou dat sowieso een WK zonder Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock betekenen, aangezien zijn later aan hun veldritseizoen beginnen.

Velen in de crosswereld fronsen bij zo'n uitlatingen de wenkbrauwen en Gert Vervoort van Proximus-Cyclis-Alphamotorhomes is geen uitzondering. "Dat slaat absoluut op niets. Het is aan de renner om zijn programma te bepalen. Daar moet de UCI zich niet mee moeien", is Vervoort duidelijk in een interview met Wielerkrant.

UCI moet zich niet moeien met programma's van renners

Anders zou het betekenen dat renners die veld en weg combineren gestraft worden. "Het wegwielrennen en het veldrijden bestaan naast mekaar. Dat is een goede combinatie. Beide disciplines hebben hun seizoen en daar dient rekening mee gehouden te worden."

In elk geval heeft Lappartient met zijn theorie weinig goede punten gescoord. "De UCI moet niet beginnen met renners op hun plaats te zetten. Het is een heel absurde uitspraak die ik deze week gehoord heb." Wout van Aert zal er dit seizoen alvast niet wakker van liggen: hij lijkt sowieso te passen voor het WK van 2024.