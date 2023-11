Van vijf naar potentieel acht grote duels der giganten: noteer waar en wanneer precies het Van der Poel vs Van Aert is!

Jawel, de duels tussen de twee grote giganten komen eraan. Mathieu van der Poel vs Wout van Aert, maximum acht keer zullen beide kanjers mekaar in een veldrit in de ogen kijken.

Gezien alle verhalen die de ronde deden over het eventuele programma van Wout van Aert werd rekening gehouden met vijf clashes met Mathieu van der Poel. Dat cijfer tikt zeker nog aan tot zes ontmoetingen tussen die twee en misschien ook nog wel tot zeven of acht.

Daar bestaat nog geen zekerheid over, aangezien Van Aert Zonhoven en Benidorm onder voorbehoud rijdt. De eerste keer dat ze de messen slijpen is alleszins in de Exact Cross in Mol op 22 december. Dat is tevens de eerste cross van het seizoen voor Van der Poel. Een dag later is het in Antwerpen al opnieuw raak.

© photonews

Ook in Asper-Gavere, Hulst (Ned), Baal en Koksijde worden we getrakteerd op een duel tussen de 'Grote Twee'. Minimaal vijf keer krijgen de Belgische veldritfans dus de kans om in eigen land naar een cross te trekken en daar Van Aert en Van der Poel in actie te zien. Bekijk hieronder het volledige schema van hun duels:

22/12 Exact Cross in Mol

23/12 Wereldbeker in Antwerpen

26/12 Wereldbeker in Asper-Gavere

30/12 Wereldbeker in Hulst

01/01 X2O Trofee in Baal

04/01 X2O Trofee in Koksijde

07/01 Wereldbeker in Zonhoven*

21/01 Wereldbeker in Benidorm*

* Aanwezigheid Wout van Aert onder voorbehoud.