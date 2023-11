Organisator klapt uit de biecht over Van der Poel en Van Aert: "Niet moeilijk dat de strijd zo groot is..."

Mathieu van der Poel en Wout van Aert trekken bijzonder veel volk aan als ze aan de start staan van een veldrit. Dat maakt organisator van de cross in Mol duidelijk.

Mathieu van der Poel rijdt op 22 december in Mol zijn eerste veldrit van het seizoen. Ook Wout van Aert zal daar aanwezig zijn, ook meteen het eerste duel tussen de twee tenoren van het veld. Vorig jaar trok Van Aert aan het langste eind in Mol, Van der Poel werd tweede op bijna een minuut.

Ook dit jaar zal er dus een duel zijn tussen de twee en dat zal wellicht weer heel wat volk trekken. Dat Van der Poel en Van Aert een pak meer toeschouwers trekken, ondervond de organisatie een paar jaar geleden al.

Startgeld snel terugverdiend

Op maandagmiddag maakte de organisatie toen de deelname van Van der Poel aan op hun sociale media. "En dinsdagavond hadden we, als je kijkt naar de extra ticketverkoop, zijn startgelden al volledig terugverdiend", zegt organisator Koen Monu bij Wielerflits.

Daarom willen zoveel organisatoren dan ook inspanningen doen om Van der Poel of Van Aert in hun cross aan de start te krijgen. "De populariteit van de Grote Twee is immens en voor onze sponsoren amper te evenaren. Niet moeilijk dat de strijd zo groot is…"