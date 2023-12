Axel Merckx heeft duidelijke boodschap over Van Aert, Van der Poel en Pidcock

Zaterdag is Wout van Aert terug te zien in het veld. Hier hebben de fans bijzonder lang op moeten wachten, maar iedereen kijkt er naar uit.

De comeback van Wout van Aert in het veldrijden is hoe dan ook groot nieuws en de verwachtingen liggen bijzonder hoog, al is er op voorhand aangekondigd dat hij niet in de conditie is zoals in de voorbije jaren.

“We zullen zien hoe hij zich ontwikkelt in een seizoen dat niet veel confrontaties zal kennen tussen de grote drie van Aert, van der Poel en Pidcock”, vertelt Merckx aan La Dernière Heure. Het lijkt wel of het veldrijden op een keerpunt staat.

“Wout en Mathieu, zonder te zeggen dat ze oud zijn, beginnen meer keuzes te maken naarmate ze ouder worden. Voor zichzelf zijn ze elke keer als ze meedoen direct de te kloppen mannen. Op de een of andere manier is het voor deze jongens nog steeds een stress, niet te vergelijken met die van een Ronde van Vlaanderen natuurlijk, maar er is nog steeds de druk van de wedstrijd.”

En dat voelen ze uiteindelijk wel naarmate het einde van het seizoen dichterbij komt. Toch heeft het veldrijden die grote namen wel degelijk nodig, zelfs al rijden ze maar een beperkt programma meer in vergelijking met andere jaren.

“Zij zijn nog steeds de sterren. Ik wil niet gemeen doen tegen de anderen, maar het is alsof je naar een voetbalwedstrijd gaat tussen Argentinië en Frankrijk zonder Lionel Messi of Kylian Mbappé. Het zijn nog steeds geweldige teams, met geweldig voetbal en geweldige acties, maar het is niet hetzelfde. Dat is de wet van de sport.”