Wout van Aert na eerste afspraak in het veld: "Heb ik die luxe? Dat is nieuw"

Wout van Aert maakte in Essen zijn intrede in het veldrijden. Hij pakte meteen de overwinning, al moet dat ook met een korreltje zout genomen worden.

Je moet het nog altijd doen, maar door die in Val di Sole daags na de veldrit van Essen was het deelnemersveld voor de eerste cross van Wout van Aert beperkt. Onze landgenoot pakte dan ook een logische overwinning.

Iedereen verwacht de zege van Van Aert, maar de vraag is of hij ook de luxe heeft om te mogen verliezen. “Heb ik die? Dat is nieuw”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Zoals eerder gezegd, ik moet helemaal niets”, lacht hij, verwijzend naar zijn hilarische uitspraak. “Het is wel zo dat op de weg de druk veel hoger is. Maar aan de andere kant: er wordt altijd wel verwacht dat ik meedoe om de overwinning, zoals Niels Albert blijkbaar al heeft gezegd.”

De bedoeling van zijn crossseizoen is heel erg duidelijk. “Het is maar hoe ik er zelf naar kijk. Ik rijd een beperkt programma. En als ik geen enkele cross zou winnen, dan maakte het voor mij ook niks uit. Als ik me maar goed heb gevoeld en progressie heb gemaakt, is het voor mij een mooie winter geweest.”