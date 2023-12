Eén van zijn grootste belagers heeft pertinente mening over Mathieu van der Poel en zijn kans om ongeslagen te blijven

Kan Mathieu van der Poel ongeslagen blijven in het veld? Ook zijn grootste belagers vragen het zich af, na zijn demonstraties in Herentals, Mol en Antwerpen.

Niemand lijkt voorlopig in staat om ook maar in de buurt van Mathieu van der Poel te komen. Als de tegenstand van ergens moet komen, zal het wel van Wout van Aert en Tom Pidcock zijn. Beiden eindigden al minstens één keer tweede in een veldrit achter Mathieu van der Poel.

Wout van Aert wordt vaak naar impressies over de wereldkampioen veldrijden gevraagd, maar ook Tom Pidcock heeft zich ondertussen over hem uitgesproken. "Mathieu van der Poel is heel erg goed", moet ook de Brit van Ineos vaststellen.

© photonews

Pidcock weet dat hij en zijn kompanen hun handen vol hebben. De winnaar van Namen denkt dat een perfect veldritseizoen voor Van der Poel tot de mogelijkheden behoort. "Ik denk dat het dit jaar een uitdaging zal zijn voor iedereen om hem in een veldrit te kunnen kloppen."