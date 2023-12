Eli Iserbyt laat berg naar Mozes komen om op originele wijze te werken aan zwak punt: "Daar commentaar op gekregen"

Als het aan de bereidheid om zwakke punten weg te werken ligt, moet Eli Iserbyt voor niemand onderdoen. Dat kan zelfs op een originele manier.

De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal is goed teruggekomen van een stage in Spanje, met als bewijs een derde plaats in Antwerpen. Opvallend dat hij zich op het strand van Sint-Anneke zo staande hield, want dat is in principe niet zijn specialiteit.

Heeft Iserbyt in Spanje getraind op het zand? "Neen, eigenlijk niet. Bijna iedere dag rijd ik in mijn tuin in het zand. Het is een grote investering die ik gedaan heb, om in mijn tuin een zandstrook aan te leggen. Door het zand rijden is mijn zwak punt."

Ik werk aan mijn zwakke punten

Dat moest de 26-jarige crosser wel eens te horen krijgen. "Daar kreeg ik in het verleden redelijk wat commentaar op, wat ook mag. Maar goed: ik werk aan mijn zwakke punten. Spelenderwijs er altijd een beetje in rijden loont wel."

Het blijft speciaal om daar dan bij hem thuis op te trainen. "Het is heel moeilijk om in West-Vlaanderen een zandstrook te vinden, behalve aan de kust. Als Mozes niet naar de berg komt, komt de berg naar Mozes. Dan doen we het zelf thuis."