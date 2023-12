'Laurens Sweeck krijgt opnieuw met een ferme opdoffer te maken en dat blijft niet zonder gevolgen'

Het blijft maar opboksen tegen opdoffers voor Laurens Sweeck. De veldrijder van Crelan-Corendon heeft weer met een nieuwe teleurstelling te maken.

Het is tot dusver een tegenvallend veldritseizoen voor Laurens Sweeck, met prestaties die onder de verwachtingen blijven en nog een flinke dosis pech er bovenop. Het voorbije weekend was er wel een teken van beterschap: Sweeck werd in Antwerpen vierde op het rondje waar hij in 2020 zijn Belgische titel behaalde.

Ondanks dat verdienstelijke resultaat is er geen ruimte voor euforie. Het Nieuwsblad weet dat de 30-jarige crosser inmiddels ziek is geworden. Sterker nog: wegens die ziekte zou Sweeck verstek moeten geven voor de Wereldbekermanche in Asper-Gavere van dinsdag 26 december.

SWEECK HERVAT IN HULST

Dat is zelfs niet de enige veldrit die Sweeck kennelijk aan zich moet laten voorbijgaan. Ook de wedstrijden in Heusden-Zolder en Diegem, op respectievelijk 27 en 28 december, zouden te vroeg komen. Dat betekent dat zijn eerstvolgende veldrit de Wereldbekermanche in het Nederlandse Hulst is. Die staat op 30 december op het menu.