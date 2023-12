Jumbo Visma moest afrekenen met opdringerige fan: "Wout loste dat zelf op"

De belangstelling voor Wout van Aert is gigantisch groot. Ook op de cross is de aandacht voor de renner van Jumbo Visma gigantisch.

Drie uur voor de cross in Heusden-Zolder van start ging troepte al heel wat volk samen aan de bus van Jumbo Visma. Wout van Aert zorgt voor een gigantische volkstoeloop, gelijk waar hij ook van start gaat.

Ook de verzorger van Wout van Aert, Wesley Theunis, ziet het allemaal gebeuren met hun renner. “En dan valt het voorlopig nog mee”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Dinsdag in Gavere was het een ware overrompeling. Hoe verder je naar Oost- en West-Vlaanderen trekt, hoe zotter en drukker ze worden. Niet te geloven.”

Al loopt het soms ook wel eens uit de hand, zo getuigt Theunis. “De mensen blijven meestal netjes, maar dat is niet altijd het geval. Na het WK in Hoogerheide hebben we een Britse vrouw door de security uit een restaurant laten zetten omdat ze vreselijk opdringerig was. Wout loste dat zelf op.”