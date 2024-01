🎥 Niels Albert trekt op hele opvallende manier over parcours GP Sven Nys maar wint challenge tegen YouTubers niet

Niels Albert trekt nog altijd graag over een veldritparcours, maar heeft dat nu op een hele opvallende manier gedaan. Het maakt allemaal deel uit van een challenge georganiseerd door YouTubers Celine & Michiel.

Celine, Michiel en hun clan strikten ook gewezen veldritkampioen Niels Albert om mee het parcours van de GP Sven Nys te verkennen. En de regenval had zijn werk gedaan: het lag er bijzonder modderig bij. Wat het allemaal nog moeilijker maakte, is dat het rondje moest afgelegd worden op ... een step.

Dat was immers het vervoermiddel wat de meesten in handen geduwd kregen, inclusief Niels Albert. Slechts één iemand uit het bonte gezelschap vertrok op de fiets. De uitdaging sprak voor zich: wie overbleef nadat alle anderen gevallen waren, was de winnaar.

Op zijn step met aangepaste wielen gaf Niels Albert zich niet zomaar gewonnen. Op een bepaald moment gleed Albert met de step bij de hand toch weg en kwam hij achterstevoren ten val op zijn rug. Winnaar van de challenge was zo een zekere Martijn. Bekijk hierboven de beelden als opwarmertje voor de cross in Baal.