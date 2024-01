Thijs Zonneveld spreekt geen flatterende taal over de Nederlandse sportfan: "Mathieu van der Poel heel erg belangrijk"

Dat Mathieu van der Poel als wereldster ook voor Nederland heel erg belangrijk is, is een open deur intrappen. Thijs Zonneveld legt met een opvallende benadering uit waarom dat juist het geval is.

Sporza sprak Zonneveld voor de cross in Hulst en vroeg of ook andere veldrijders dan Mathieu van der Poel enige bekendheid genieten. "Ik denk dat Van der Haar bij een deel van het publiek wel bekend is. Bij Ronhaar hoop ik dat het ooit gaat gebeuren. Die is in ieder geval wel mooi aan de weg aan het timmeren."

Voor een groot deel draait het wel allemaal om Mathieu van der Poel. "Ik denk dat Nederlandse sportkijkers voor een groot deel succeskijkers zijn", schetst Zonneveld niet meteen het meest positieve beeld van de belangstelling voor topsport bij onze noorderburen. "Die willen echt wel succes hebben."

© photonews

Op die golf van succes wordt er dan duchtig meegesurft. "Als Max Verstappen het heel goed doet in de Formule 1, dan worden we allemaal Formule 1-kenner. Als Mathieu van der Poel het goed doet, dan kijken we samen naar de cross of naar de wegwedstrijden."

De naam Van der Poel op een affiche, dat doet dus heel veel voor een organisator. "Ik denk dat Van der Poel wel heel erg belangrijk is om in Nederland een groot publiek aan te trekken. Voor het veldrijden is het wel van belang dat het de komende jaren om meer draait dan enkel Matje tegen Wout van Aert."