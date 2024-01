Bondscoach Vanthourenhout weerlegt kritiek: "Een totale verrassing is het niet"

Begin februari staat het WK veldrijden op het programma. Het zou goed kunnen dat er geen Belg op het podium eindigt.

Wie er de uitslagen in het veldrijden erbij neemt moet een bangelijke vaststelling doen. Buiten Wout van Aert zijn er geen Belgen die het podium halen.

Dat is geen goed nieuws richting het WK, begin februari in Tabor. Want Wout van Aert is er dan niet bij en dus zou het wel eens goed kunnen dat er geen Belg op het podium eindigt op het WK. Dat zou maar liefst 27 jaar geleden zijn dat dit nog gebeurde.

“Uiteraard zou ik het liever anders zien”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad. “Maar een totale verrassing kan ik het niet noemen. Jongens als Ronhaar en Nieuwenhuis kloppen al langer op de poort.”

“Ze zijn niet zomaar allebei wereldkampioen bij de jeugd geweest. Sinds het begin van dit seizoen zie je ze ook bij de profs helemaal tot ontplooiing komen. Dan krijg je er meteen twee volwaardige podiumkandidaten voor het WK bij.”