Mathieu van der Poel geeft inkijk in zijn benadering en spreekt een theorie ferm tegen: "Zo simpel is het ook niet"

De benadering van Mathieu van der Poel is al dikwijls de juiste gebleken. Maar wat houdt die nu juist in? De wereldkampioen veldrijden schept enige klaarheid.

Van der Poel heeft uiteraard klasse te over en op die basis alleen al kan hij veldritten winnen. Bepaalt hij voor aanvang van zo'n cross eigenlijk een aanpak? Of is het eerder een paar ronden afwachten en maken dat hij weg is zodra iemand wat in de weg komt rijden?

VAN DER POEL OP ZIJN HOEDE VOOR DE START

"Zo simpel is het ook niet", gaat Mathieu van der Poel niet mee in die laatste stelling. Ook al is het al een paar keer wel zo uitgedraaid. "Het is altijd wel een beetje afwachten hoe de wedstrijd verloopt. De start heb je niet altijd zelf in de hand. Daar kan al van alles mislopen."

Om niet snel tegen een onoverbrugbare achterstand aan te lopen, zoals Pidcock en Van Aert overkwam in Hulst, is uitdaging nummer 1. "Nadien is het een klein beetje de wedstrijd aanvoelen. Kijken wat de moeilijkheden en de cruciale punten zijn."