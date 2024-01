Trend in de cross geeft Belgisch bondscoach Vanthourenhout serieuze zorgen: rampscenario niet langer ondenkbaar

Wat zou Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout denken als hij de trends ziet die zich in de loop van het veldritseizoen ontwikkelen? Wat in principe ondenkbaar is, valt niet langer uit te sluiten.

De bakermat van het veldrijden ligt immers nog altijd in België, in Vlaanderen. Toch is het mogelijk dat er straks bij de heren elite geen enkele Belg op het WK-podium pronkt. Door het afhaken van Wout van Aert is de kans op de wereldtitel sowieso nihil. Die gaat in principe naar Mathieu van der Poel.

Tot daaraan toe, maar ook de kans op zilver en brons lijkt momenteel niet bijzonder groot. Eli Iserbyt leek hiervoor wel kanshebber nummer 1. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal moest even rust inlassen en het is de vraag hoe snel hij zijn topvorm kan terugvinden.

WEINIG WK-BELGEN VOORIN IN KOKSIJDE

Neem de uitslag van de X2O-cross in Koksijde erbij en daar zal je vanuit Belgisch standpunt niet vrolijk van worden. Denk Van Aert en Gianni Vermeersch weg - die rijden het WK niet - je ziet hoe de eerste drie plaatsen ingepalmd worden door Van der Poel, Ronhaar en Van der Haar. Met Nieuwenhuis heeft Nederland nog een ijzer in het vuur.

De eerstvolgende Belg in de uitslag in Koksijde was op plaats 6 Laurens Sweeck, die nog altijd wacht op zijn eerste overwinning van het seizoen. Toch een teken aan de wand. Het is hopen om snel opnieuw een betere Iserbyt aan het werk te zien, want anders zou het wel eens een WK-podium zonder Belgen dreigen te worden.