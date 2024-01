🎥 Daar zijn de zalige beelden van Mathieu van der Poel: "Vanderghini in volle vlucht, hij zal het beu geworden zijn"

Houden we het bij Mathieu van der Poel of noemen we hem tegenwoordig Vanderghini? Beelden maken nog eens zo hard duidelijk hoe zwaar hij imponeert.

We kunnen dan wel allerlei superlatieven neerpennen om zijn heerschappij in het veld te beschrijven, maar soms zeggen beelden meer dan duizend woorden. Zoals bij de versnelling van Mathieu van der Poel in Zonhoven. Vanuit de laatste positie in de kopgroep schudde hij zich met enkele lenderukken helemaal los.

Om zo aan kop naar beneden te kunnen duiken in de Kuil. De commentatoren bij PlaySports waren er weer danig van onder de indruk. "Hij zal het beu geworden zijn", liet Paul Herygers zich ontvallen. Op het X-account van Atlanta Rouleur komen ze ook met een verwijzing naar de Lamborghini's waar Van der Poel zich mee verplaatst.

"De Vanderghini in volle vlucht", zo beschrijven ze dronebeelden van Van der Poel in Zonhoven, met dan ook nog eens het geluid van een optrekkende wagen onder. Van het WK veldrijden van vorig jaar weten we nog dat drones voor prachtige beelden kunnen zorgen en dat is nu zeker opnieuw het geval geweest.