Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) verklapt belangrijk nieuws en zegt welke ambities hij mag koesteren

Er is meer dan enkel Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck. Gianni Vermeersch heeft bijvoorbeeld ook al enkele crossen gereden en gaat in tegenstelling tot Van der Poel ook present tekenen in het weekend van de nationale kampioenschappen.

Wanneer Vermeersch enkele dagen geleden in Koksijde aan de Vlaamse Duinencross bezig was, was de speaker nog niet zeker of het BK veldrijden ook op zijn programma zou staan. In een gesprek met Wielerkrant neemt de West-Vlaming alle twijfel weg. "Ja, het BK rijd ik."

Komende zondag in Meulebeke mogen we hem dus verwachten. En niet zonder ambitie. De wedstrijden in Gullegem en Zonhoven waren iets minder, maar voordien was Vermeersch wel goed op dreef. "Er is altijd iets mogelijk, hé. Twee jaar geleden was ik ook vijfde op het BK."

VERMEERSCH MAAKT ZICH OP VOOR TECHNISCH BK

Een verwijzing naar het BK in Middelkerke van 2022. De man uit Klerken laat zich ook uit over het parcours in Meulebeke. "Ik kijk natuurlijk wel uit naar die wedstrijd. Het is een heel technisch rondje, met draaien en keren. Het is een heel andere wedstrijd dan bijvoorbeeld Koksijde en Loenhout. Zolang dat de conditie er is, is er altijd iets mogelijk."