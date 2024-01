Sven Nys talmt niet en sluit nieuw akkoord met grote revelatie uit het veldrijden, ook moeilijke tijden aangehaald

Wie Wout van Aert een paar keer voor kan blijven, ontpopt zich zeker en vast tot een revelatie in het veldrijden. Pim Ronhaar, wiens prestaties steeds regelmatiger worden, speelde dat een paar keer klaar.

Reden genoeg voor Sven Nys om bij Baloise Trek Lions in actie te schieten. Het contract van Pim Ronhaar is met enkele jaren verlengd, zo werd met een filmpje op Instagram aangekondigd. Op de tonen van enkele stevige beats.

"Ik wil de ploeg bedanken voor alle vertrouwen", zegt Ronhaar in het filmpje. De 22-jarige Nederlander haalt aan dat het ook niet altijd rozengeur en maneschijn is geweest. "Het was geen gemakkelijk moment toen ik bij de ploeg kwam. Ik zat niet lekker in mijn vel. Het liep allemaal even niet goed."

Alle steun wordt door Ronhaar dan ook enorm geapprecieerd. "De ploeg heeft mij altijd geholpen en mentaal gesteund. Ik ben heel blij dat ik mag blijven." De youngster is dit seizoen tot dusver goed voor 3 overwinningen bij de profs en eindigde in zijn laatste vier crossen telkens in de top 4.