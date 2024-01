Thibau Nys komt met schitterend nieuws maar maakt duidelijk dat hij ook met enorme pech te kampen heeft

Thibau Nys kan nog eens met schitterend nieuws uitpakken. Zijn deel van de pech was er ook weer bij, maar het gevoel op de fiets in Zonhoven betekent een boost richting het BK veldrijden.

Thibau Nys kwam na zijn twaalfde plaats in Zonhoven met een enigszins verrassende boodschap bij VTM Nieuws. "Ik voelde me super. Ik had het echt niet verwacht. Ik rijd gewoon heel vlot naar voren toe, terwijl dat op dit rondje toch niet echt gemakkelijk is. Ik had echt het gevoel dat ik de benen had om op het podium te staan."

Onder meer brute pech zorgde er voor dat dat niet het geval was. "Ik rijd dan twee keer lek, dat is iets dat ik niet echt in de hand had. Ik ben een keer iets te ontstuimig in die put naar beneden gereden en eens van het zand geproefd. Het is jammer dat er geen uitslag in zat, want puur fysiek was het wel mogelijk."

Ik heb een goede dag nodig op het BK veldrijden

Heeft Nys junior iets geleerd met het oog op het BK veldrijden? "Dat de vorm zit zoals die moet zitten en ik heel content ben met het gevoel. Ik heb een goede dag nodig om een resultaat te rijden. Dat kan zomaar meestrijden voor de titel of voor het podium betekenen."

Al houdt de man van Baloise Trek Lions ook rekening met een ander scenario. "Misschien moet ik ook vrede nemen met een toptienplaats. Maar met deze vorm is er heel veel mogelijk, dat weet ik wel."