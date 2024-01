Iserbyt en Mettepenningen trekken pijnlijke conclusie over dominantie Van der Poel

Met een dominante Mathieu van der Poel zijn er voor de rest van de crossers enkel maar ereplaatsen meer te rapen. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal trekken ze dan ook een duidelijke conclusie.

Met tien zeges op rij is Mathieu van der Poel gewoon van een ander niveau dit seizoen. De wereldkampioen kan wegrijden waar en wanneer hij wel wil en neemt makkelijk afstand van de concurrentie.

"Het is een beetje alsof hij een standbeeld is dat boven de rest uitsteekt en waar niemand bij kan", zegt Eli Iserbyt over de indrukwekkende prestaties van de wereldkampioen. Volgens Iserbyt rijdt iedereen straks voor de tweede en derde plaats op het WK.

Mettepenningen onder de indruk

Want zelf met een slechte dag van Van der Poel, wordt het volgens Iserbyt nog altijd nagenoeg onmogelijk om de Nederlanfder te kloppen. Ook ploegbaas Jurgen Mettepenningen is stevig onder de druk van Van der Poel.

Hij heeft nog maar zelden iemand gezien die zo dominant aan het rondrijden is, omdat hij gewoon 5 kilometer per uur te snel rijdt voor de concurrentie. Elke cross laat Van der Poel straffe dingen ziet, stelt Mettepenningen.

"Overal was er wel een strook waar hij een stuk beter was dan de rest, in de modder, in het zand… als hij erbij komt, neemt hij het over. Het is zover gekomen dat een tweede plaats achter Mathieu even goed is als een overwinning."