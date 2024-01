Blitzstart lang geleden, kan Thibau Nys met heropstanding nog naar Belgische titel? De kansen van de grote favorieten!

Eigenlijk hebben alle favorieten een interessant traject afgelegd, maar Thibau Nys al helemaal. Als een raket begon de renner van Baloise Trek Lions aan het seizoen. De voorbije maanden was het een stuk minder. Kan die Belgische titel dan nog? Of gaat er iemand anders mee aan de haal?

Zonder Wout van Aert belooft het een open BK veldrijden te worden in Meulebeke. Vanaf 15u15 komen we te weten wie de beste papieren heeft bij de heren elite. Vier grote kanshebbers worden naar voren geschoven en allen leven ze best wel met een eigenaardige insteek naar het BK toe. We zetten het voor u nog eens op een rijtje.

Eli Iserbyt: de beste Belgische veldrijder van het seizoen, daar bestaat geen enkele twijfel over. In dat opzicht zou een Belgische titel een logische beloning zijn. Maar die moet verdiend worden op de dag van de waarheid en het is de vraag welk niveau Iserbyt kan halen nadat hij kort voor de jaarwisseling nog last had van een ziekte.

© photonews

Thibau Nys: met het potentieel dat hij toonde in het seizoensbegin, staat hij automatisch bij het kransje kanshebbers. De zeges in Waterloo en op de Koppenberg liggen al ver achter ons. Kende sindsdien ook tegenvallende dagen en moest in de laatste crossen steeds een paar Belgen voor zich dulden. Maar kan de titel toch nog?

Laurens Sweeck: voor een veldrijder met zijn capaciteiten is het onvoorstelbaar dat hij nog altijd geen enkele cross gewonnen heeft. Toch is dat de realiteit waar Sweeck zich in bevindt. De laatste weken zijn er wel tekenen van beterschap en in Zonhoven was hij de beste Belg. Komt de vorm er dan nu aan op het juiste moment?

© photonews

Michael Vanthourenhout: bezig aan een wisselvallig en voor zijn doen eerder matig seizoen. Moet zich optrekken aan zijn zege in Gullegem en blijft een kampioensrenner als geen ander. Heeft niet voor niets het vorige BK en de laatste twee EK's naar zijn hand gezet. De beste versie van zichzelf kan zomaar weer opduiken.