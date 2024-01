Mathieu van der Poel heeft een wel heel bijzondere boodschap over zijn vriendin Roxanne

Achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Dat is bij Mathieu van der Poel niet anders.

De sterke vrouw achter Mathieu van der Poel is Roxanne Bertels. De twee leerden elkaar kennen in Finland en wonen al een tijdje samen in het Antwerpse.

“Als iedereen was zoals Roxanne, zouden we in een veel betere wereld leven”, vertelt de Nederlander over zijn vriendin aan Wielerrevue. “Tien jaar geleden heeft ze een van haar beste vriendinnen verloren bij een ongeluk. Dat heeft haar erg getekend.”

Daardoor kijkt ze anders tegen het leven aan. “Daarom beseft ze hoeveel geluk wij hebben en hoezeer we van de mooie momenten moeten genieten. Elke dag kan immers de laatste zijn. We vertrekken bijvoorbeeld nooit met ruzie. Daar heeft ze een hekel aan, we praten altijd alles direct uit.”

Van der Poel haalt haar ook bij het hotelincident op het WK van Wollongong. “Zij weet hoe onterecht die arrestatie was. Dat heeft op haar een even diepe impact gehad als op mij. Ze zorgt voor mij, leeft met me mee en wilde even graag wereldkampioen worden als ik.”