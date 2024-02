Mengt hij zich nu wel in de sprint? Wout van Aert komt met duidelijk statement

Op dag drie van de Ronde van de Algarve is het opnieuw aan de sprinters. Wat mogen we van Wout van Aert en Remco Evenepoel verwachten?

Na een rit voor de klimmers zijn de sprinters opnieuw aan zet in de Ronde van de Algarve. Voor Wout van Aert en Remco Evenepoel wordt het vooral zaak om uit de problemen te blijven om dit weekend zonder kleerscheuren de tijdrit en de lastige slotrit aan te vatten.

Net als in de eerste rit zal Wout van Aert naar alle waarschijnlijkheid namelijk niet mengen in de sprint. "Tenzij het in de finale plots een zware koers wordt en het peloton ferm uitgedund is", zegt ploegleider Marc Reef bij HLN.

Van Aert bevestigde dat, hij wil zich zaterdag testen in de tijdrit van 22 kilometer. "Als het vandaag gewoon een gecontroleerde etappe is, wil ik vooral heelhuids blijven", zei hij. In de sprint moeten we hem dus niet verwachten.

Remco Evenepoel

Ook voor Remco Evenepoel wordt het opletten geblazen. "Normaal wordt het een rustige dag, maar we zullen wakker moeten blijven - op zo'n dagen gebeuren de stommiteiten", zei de Belgische kampioen vooraf.