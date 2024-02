Klare taal vanuit de koerswereld: "Super dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel dit doen"

Acties van Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn veelbesproken in de koerswereld. Dat het super is dat ze in de aanloop naar het wegseizoen nog in het veld te bespeuren zijn, vindt ook één van hun concurrenten in de cross.

Vlaamse Wielrijder & Biker, het tweemaandelijks magazine van de Vlaamse Wielrijdersbond, laat Eli Iserbyt aan het woord. In een interview wordt de Belgische kampioen veldrijden met de stelling geconfronteerd dat Van Aert en Van der Poel ook dit seizoen sterker bleken dan de pure crossers. "Dat wisten we vooraf, we zagen het bevestigd", vat Iserbyt het nuchter op. "Ze hebben een zwaardere motor, meer inhoud, door hun carrière op de weg een langere adem, plus - het zijn supertalenten in het veld die het bovendien nog supergraag doen ook." © photonews Hoewel er veel verschillen zijn tussen Iserbyt enerzijds en Van Aert en Van der Poel anderzijds, hebben ze ook één iets gemeenschappelijk. "Hun roots liggen, zoals die van mij, in het veld. Het is super dat ze blijven meedoen."