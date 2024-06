Straffe mening om u tegen te zeggen! "Merckx niet de beste wielrenner ooit, Pogacar en Van der Poel indrukwekkender"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zijn de wielerhelden van hun generatie, maar Eddy Merckx blijft in de ogen van velen de beste wielrenner aller tijden. Maar niet in de ogen van iedereen.

Ex-wielrenner Danny Nelissen tracht hen bij WielerRevue te vergelijken. "Ik vind Merckx sowieso niet de beste wielrenner ooit", verbaast de Nederlander in het magazine. "Merckx was een echte prof die voor het grootste deel tegen sigaarboeren reed. Mensen die ernaast moesten werken omdat ze niet konden leven van hun sport."

Nelissen geraakte zelfs nog meer op dreef. "Het was een beetje de tijd van het vrouwenwielrennen van nu. Daarmee kun je het een beetje vergelijken. Er zijn rensters met gigantische contracten die geweldig voor hun sport kunnen leven en er is een hele grote groep die voor 500 euro en een shirt en een broek moeten fietsen."

Maar Merckx zorgde met zijn talloze overwinningen in zijn carrière toch voor cijfers om van te duizelen? "Iedereen heeft het altijd over die honderden zeges van Eddy Merckx maar je mag je ook afvragen tegen wie hij die heeft gewonnen. Momenteel bestaat het peloton uit allemaal dikbetaalde profs." Terwijl dat vroeger niet zo was.

Daarin zit voor Nelissen dus het grote verschil. Hij kan niet overtuigd worden om Merckx alsnog uit te roepen tot beste wielrenner ter wereld. "Nee, ik vind de suprematie van Pogačar en Van der Poel indrukwekkender dan die van Merckx."