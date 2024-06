Nog ander tijdrittalent in ons land: Belgische wielrenner pakt met ferme kloof fraai uit in Nederland

Er is nog meer dan Remco Evenepoel qua tijdrittalent in ons land. Een andere Belgische wielrenner heeft dan weer uitgepakt op Nederlandse bodem.

De ZLM Tour is woensdagavond van start gegaan en dat gebeurde met een individuele tijdrit in en rond Westkapelle. Rune Herregodts is als één van de betere tijdrijders in ons land een naam die wel in de gaten moest gehouden worden als hij op niveau was. Dat bleek effectief ook het geval te zijn. Zijn tijd: 17'16".

De man van Intermarché-Wanty was vertrokken als één van de eerste vijftig renners en mocht dus al redelijk vroeg in de hot seat plaatsnemen. Er waren nog wel wat te duchten concurrenten om rekening mee te houden. Tim van Dijke van Visma-Lease a Bike bijvoorbeeld, die kan zeker en vast ook een ferm stukje hardrijden.

Bovendien was het een echte thuiswedstrijd voor hem. Motivatie met hopen dus. Van Dijke strandde toch op elf seconden van Herregodts. De Nederlander legde zo wel beslag op de tweede plaats, maar elf seconden is toch een aanzienlijk verschil op een afstand van 14,7 kilometer. Het was dus echt een sterke tijdrit van Herregodts.

De Rus Gleb Syritsa vervolledigde de top drie in Westkapelle en moest 17 seconden toegeven op winnaar Herregodts. Laatstgenoemde is meteen ook de eerste leider in de ZLM Tour. De eerste overwinning van het seizoen voor Herregodts is dus meteen een dubbele: echt wel een straf nummer van hem daar in Zeeland.