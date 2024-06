🎥 Totaal ongezien: Kopecky houdt benen stil voor ploeggenote, die ... te vroeg juicht

Lotte Kopecky had de eerste twee etappes van de Tour of Britain gewonnen. Onze landgenote was twee keer de beste in de sprint van een klein groepje van respectievelijk elf en twee vrouwen. Op zaterdag hielp ze een ploeggenote aan de zege, op zondag wilde ze dat nog een keertje doen.

De Tour of Britain is een vierdaagse rittenkoers. Donderdag en vrijdag won Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) de eerste twee etappes van deze ronde. Zo heeft Kopecky ondertussen al liefst zeven zeges weten te pakken.

Op zaterdag was het aan Lotte Kopecky om te werken voor haar ploeggenote Lorena Wiebes. Zij is in een massasprint altijd bij de snelste van het peloton: opdracht geslaagd. En zondag wilden ze daar bij SD Worx 4 op 4 van maken.

🚴🇬🇧 | Excuses voor ons taalgebruik, maar hier bestaan maar 3 letters voor: WTF! 😱 Lotte Kopecky wil de ritzege aan Christine Majerus schenken, maar die wordt geklopt door Ruby Roseman-Gannon... #TourOfBritain



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/AmCgTx62CO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 9, 2024

Lotte Kopecky wilde haar ploeggenote Majerus aan de zege helpen en hield daarom de benen stil in de sprint van de vierde en laatste etappe in de pittige etappe in de Tour of Britain. Maar daarna liep het alsnog mis.

Lotte Kopecky eindwinnares

Majerus juichte namelijk te vroeg, waardoor Ruby Roseman-Gannon de ritzege wist af te snoepen van het sterke blok van SD Worx. Zo werden Majerus, Wiebes en Kopecky uiteindelijk niet 1, 2 en 3, maar wel 2, 3 en 4.

Een domper op de feestvreugde zal het misschien wel niet zijn, want er werden wel drie ritoverwinningen geboekt en bovendien wist Lotte Kopecky ook al bij al makkelijk haar knappe eindzege in de Tour of Britain vast te houden.