🎥 Bim, bam: Kopecky doet het opnieuw - maar het was héél erg nipt

Niet enkel in het mannenpeloton staan er deze weken belangrijke koersen op het programma. Dat is ook zo bij de vrouwen. En daar was er op donderdag Belgisch ritsucces. Met wie anders dan Lotte Kopecky als overwinnaar?

In de eerste etappe van de Tour of Britain kregen we een pittige etappe van zo'n 140 kilometer voor de kiezen van Welshpool naar Llandudno. Er was een pittige finale, met onderweg toch ook wat kasseistroken voor de rensters.

Uiteindelijk gingen we wel naar een sprint met een aantal snelle vrouwen. In een tussensprint had de Italiaanse Paternoster nog indruk gemaakt door Kopecky & co te kloppen in de sprint om de eerste plaats aldaar.

Dat deed ze in stijl, door onderweg vlak voor die tussensprint nog even te wuiven naar jonge Britse fans. Een knap gebaar en het leverde ook drie bonificatieseconden op, terwijl Kopecky daar met een tweede plaats ook een goede zaak deed.

Fotofinish aan de streep: Kopecky uitgeroepen als winnares

Aan de finish was het tussen beiden in een sprint met een negenkoppige groep dan weer héél erg spannend. En dus kon er ook niet meteen een winnares worden aangeduid. Na lang bestuderen van de finishfoto werd het pas duidelijk.

Lotte Kopecky werd als winnares uitgeroepen, voor Paternoster en Georgi. De Belgische wordt zo ook meteen de eerste leidster in de Tour of Britain, die nog tot zondag duurt. Aan Kopecky om haar leidersplaats dus drie dagen te verdedigen.